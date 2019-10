Prince-Gefährtin Judith Hill: "Für immer Platz in meinem Herzen“

Er wird genauso dabei sein wie Pop- und Soul-Sängerin Judith Hill, die „Somewhere over the Rainbow“ singen wird. „Das ist einer meiner Allzeit-Favoriten“, so die 35-Jährige, die von Herbst 2014 bis zu seinem Tod am 21. April 2016 mit Pop-Legende Prince liiert war. „Es war unglaublich, Zeit mit ihm zu verbringen. Er hat für immer und ewig einen Platz in meinem Herzen.“