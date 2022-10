Premiere "Der Glöckner von Notre Dame": Peter Kraus traf Walt Disney einst persönlich

"Ich fange schon jetzt an zu weinen", meinte Sängerin Missy May noch bevor sich der Vorhang im Wiener Ronacher hob. Denn dort feierte das Disney-Musical "Der Glöckner von Notre Dame" Premiere. "Dieses Musical hat ein paar Nummern, die so verzaubern, dass kein Auge trocken bleiben wird. Und Disney hat einfach einen gewissen Zauber. Das nimmt uns von klein auf mit bis wir erwachsen sind, eigene Kinder haben, vielleicht selbst mal Oma und Opa sind", sagte Missy May.