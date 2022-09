Promi-Reigen bei der Musicalpremiere von "Rebecca"

Eine, die das Stück ganz genau kennt, ist die niederländische Musicaldarstellerin Maya Hakvoort, sie spielte die Rolle der Haushälterin Mrs. Danvers in St. Gallen in der Schweiz. "Ich freue mich sehr, dass so viele Holländerinnen in der Vorstellung sind. Es ist ja wirklich ein Übermaß an holländischem Talent", zeigte sie sich ganz begeistert.

Auch Musicaldarsteller Gernot Kranner streute der Produktion Rosen. "Ich hab es ja vor einigen Jahren schon gesehen, aber es ist eine tolle Show, eine tolle Inszenierung und eine tolle Musik." Seine Tochter Olivia wird übrigens in seine Fußstapfen treten, denn sie singt bei "Der Glöckner von Notre Dame" (Premiere am 8. 10.) im Chor.