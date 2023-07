Popstar Pink unternahm Wein-Tour durch die Wachau

Eines steht fest: Auch wenn Popstar Pink Konzerte in vollen Stadien spielt, Star-Allüren hat sie keine. Während ihres Wien-Gigs am vergangenen Wochenende (1. und 2. Juli) verkroch sie sich nicht etwa im Hotelzimmer, sondern wollte etwas erleben. Immerhin hatte sie auch ihren Mann Carey Hart und die beiden Kinder Willow (12) und Jameson (6) in Österreich mit dabei.

Obwohl ihre Zeit in Wien nicht gut begann (ihr Rad wurde gestohlen - der KURIER berichtete), zeigte sie sich dann ganz begeistert von der Wachau.

Dort unternahm sie nämlich eine Fahrradtour und zeigte, wie normal ihre Familie doch ist. "Ich ziehe Jameson, damit er einen schnellen Nutella-Brezel-Snack essen und seine Kleidung ruinieren kann, bevor der Tag überhaupt gestartet hat", schrieb sie auf Instagram.