Popstar Anastacia tanzt in Wien an

Was für eine Mitternachtseinlage! Beim Ball der Wiener Wirtschaft am 8. Februar in der Hofburg gibt sich US-Superstar Anastacia die Ehre. „Ich bin so aufgeregt, bei einem klassischen Ball aufzutreten, dass ich es kaum erwarten kann. Ich freue mich darauf zu sehen, wie sich alle besonders schmuck herausputzen – alle Männer in ihren Anzügen und die Frauen in ihrem Schmuck. Was könnte schöner sein?“, so Anastacia.