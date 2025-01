Politik und Prominenz beim NÖ-Bauernbundball: Wie dort gefeiert wurde

Tradition und Brauchtum wird hier großgeschrieben: im Wiener Austria Center fand mit über 4.000 Besucherinnen und Besuchern wieder der Niederösterreichische Bauernbundball statt.

"So viele Bäuerinnen und Bauern in der Bundeshauptstadt sind ein starkes Zeichen und Signal des Bauernbundes. Es zeigt, wir ziehen an einem Strang und stehen geschlossen hinter unseren Zielen und Forderungen. In dieser Stärke können wir nicht ignoriert oder unsere Interessen unter den Tisch fallen", sendet Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager, der sich der Wiederwahl stellen wird, ein klares Zeichen.