"Pfusch am Bau"-Sachverständiger sucht für Mausi Lugner einen Mann

Baumeister Richard Lugner ist ja wieder schwer vergeben und schwebt mit seinem "Bienchen" im 7. Liebeshimmel. Jetzt steht sogar seine 6. Hochzeit an - und zwar am 1. Juni.

"Liebe Freunde, das gibt es nicht noch einmal, so eine Gelegenheit kommt nicht wieder", beginnt er das Video. "Ich bin Single, zweimal geschieden, jetzt wieder Single, ich suche denn Mann fürs Leben", grinst Mausi Lugner in die Kamera.

Jedenfalls soll jetzt wieder ein neuer Mann her und dabei hilft ihr ATV-"Pfusch am Bau"-Sachverständiger Günther Nussbaum , der sogar einen Facebook-Video-Aufruf startete.

Ganz anders sieht das aber bei seiner Ex-Frau Christina "Mausi" Lugner aus, denn die wandelt auf Solopfaden, also ist Single, wie sie jetzt verriet. Zuletzt war bekannt, dass sie mit dem Unternehmer Franz Geisselhofer liiert war, die beiden waren sogar verheiratet, doch 2018 folgte die Scheidung.

"Ich werd mich drum kümmern, wir sind ja die Baufrauenhilfe auch", so Nussbaum augenzwinkernd.

Seine Fans nahmen's gut auf, von "Bitte, das wäre doch glatt was für 'Bauer sucht Frau'. Mit Speck fängt man Mäuse", "Vorerst 'Pfusch am Bau', jetzt 'Pfusch an der Frau'", über "Christina ist eine Hammer-Frau", bis hin zu "Kenn sie leider nicht, aber sie wirkt stets sooo herzlich", ist da zu lesen.