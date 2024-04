Mausi über Lugner-Hochzeit: "Richard hat leider keine Empathie gezeigt"

Mausis Segen haben der Baumeister und Simone grundsätzlich, wenn da nicht der Hochzeitstermin am 1. Juni wäre, der Christina Lugner nach wie vor ein Dorn im Auge ist. "Richard hat leider keine Empathie gezeigt und seine Hochzeit rund um den Termin von unserer Tochter Jacky angesetzt". Richard Lugner selbst meint ja, dass er noch gar nicht wissen würde, wann seine Tochter heiratet.

Dies sei insofern problematisch, da "Jacky keine Person des öffentlichen Lebens ist", so ihre Mama Christina. "Und jetzt werden Leo (Anm.: Kohlbauer) und Jacky auch in diesen Sog gezogen. Das hätte man sich ersparen können, wenn Richard erst im Herbst geheiratet hätte."

Ob Christina selbst bei der Hochzeit anwesend sein wird, kann sie auch noch nicht sagen. "Es gibt ja noch nicht einmal Einladungen und der Termin ist ja auch genau einen Tag vor meinem Geburtstag. Und da wollte ich eigentlich gar nicht da sein. Es kommt wirklich alles zusammen", seufzt sie.

Dennoch müsse man jetzt das Beste daraus machen und sei weiterhin in Kontakt. "Wir haben uns vergangene Woche im Schönbrunner Stöckl gesehen und treffen uns auch heute wieder. Wir sind also in gutem Kontakt."