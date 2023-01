Partymarathon für Arnold Schwarzenegger - er kommt schon heute nach Kitzbühel

Der "Terminator" legt eine Bestzeit hin: Die Society-Festspiele im Rahmen der Hahnenkammrennenwerfen nahen und ihr größter Star ist bereits im Anrollen. Arnold Schwarzenegger wird schon heute, Mittwoch in Kitzbühel, besser gesagt in seinem Stammhotel beim Goinger Stanglwirt ankommen, hieß es aus seinem Umfeld gegenüber der APA.

Donnerstagabend steht dann ebendort sein Klima-Charity-Auktion für den guten Zweck an und am Freitag schließlich die "Weißwurstparty". Bei Letzterer ist der 75-jährige ehemalige Gouverneur von Kalifornien und Hollywoodstar traditionell in den vergangenen zehn Jahren Stammgast.

Auch Stanglwirt-Junior-Chefin Maria Hauser bestätigte seine Anwesenheit. "Wir dürfen aber bereits voller Freude sagen, dass unser lieber Freund und Stammgast Arnold Schwarzenegger auch unsere Jubiläums-Weißwurstparty mit uns gemeinsam eröffnen wird."