Papis Loveday kommt zum Opernball: So tickt das "beste Model der Welt"

Er wurde dann auch Unternehmer, brachte zum Beispiel seinen eigenen Champagner auf den Markt.

Und auch im TV macht Papis eine gute Figur. Er war neben Topmodel Melanie Scheriau in der Sendung "Austria’s Next Topmodel" zu sehen, war bei "Germany's Next Topmodel" Laufsteg-Coach, Jurymitglied der ersten Staffel von "Switzerland's Next Top Model" und zog 2021 in der 9. Staffel ins "Promi Big Brother"-Haus, wo er auch erstmals seine Homosexualität öffentlich machte.