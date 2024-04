Oscarpreisträgerin Patricia Arquette auf Charity-Mission in Wien

Hollywood fliegt mal wieder auf Wien - diesmal ist Oscarpreisträgerin Patricia Arquette (für den Film "Boyhood" bekam sie 2015 einen Oscar als Beste Nebendarstellerin) in Österreichs Hauptstadt. Sie ist aber nicht zum Privatvergnügen hier sondern um Bewusstsein für die Wasserkrise zu schaffen und nachhaltige Sanitärlösungen zu bewerben. Gelandet ist sie am Dienstag gegen 17 Uhr aus Paris.

Unter dem Motto "Give Love!" laden nämlich Carina und Ali Rahimi am Mittwoch, dem 3. April, zu einem ganz besonderen Charityabend ins Wiener Stadtpalais Szechenyi. Und der Stargast wird Arquette sein.

Sie gründete 2010 die Stiftung "Give Love", als Folge eines verheerenden Erdbebens in Haiti. Schnell wurde klar, dass vorallem die Wasserversorgung ein Problem ist und die Schauspielerin begann sich genau damit auseinanderzusetzen. Als sie dort Wasser aus dem Hahn getrunken hat, wurde sie krank.

"Inzwischen sind wir nicht nur darauf spezialisiert, Toiletten und Abwassersysteme zu installieren, sondern parallel auch Menschen auf diesem Gebiet weiterzubilden, damit sie sich später selbst darum kümmern können. Aktuell haben wir Projekte in Kenia und Uganda, die man teilweise nun auch im Dokumentarfilm "Holy Shit" sieht. Aber auch in Kalifornien. Der Klimawandel und die schlimmen Brände, die dort jedes Jahr mehr werden, haben zur Folge, dass dort ganz neu über Abwassersysteme nachgedacht werden muss", erzählte sie in einem Interview mit der FAZ.

Die Ex-Frau von Nicholas Cage (von 1995 bis 2001 waren die beiden verheiratet) engagiert sich schon länger für wohltätige und politische Themen. So forderte sie in ihrer Oscar-Dankesrede gleiche Bezahlung für Männer und Frauen in der Filmbranche.