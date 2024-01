ORF-Serien-Star: Hätten Sie diese beliebte Schauspielerin erkannt?

„Eine kleine Rolle, was mir aber ganz recht ist, weil ich vor 12 Jahren zuletzt auf der Bühne war. Und da muss ich mich erst wieder einfinden“, erzählt sie lachend. Im Sommer wird sie auch in Reichenau zu sehen sein. Sohn Marvin, ein erfolgreicher Regisseur, ist derzeit auf Locationsuche in Thailand. Und zwar für die neuen Folgen seiner Netflix-Serie „Criminel“. Auch da wird Kren wieder eine Rolle übernehmen.

Also fad wird ihr nicht, schließlich gibt’s auch noch die TV-Serie „SOKO Donau“. „Da haben wir sehr familiäre Verhältnisse“, erzählt sie.

Und heute, Samstag, feiert die Schauspielerin auch noch ihren 70. Geburtstag (auf ORF 2 gibt’s um 23.30 Uhr ein „Orte der Kindheit“ mit Brigitte Kren).