Warum ORF-Moderatorin Verena Scheitz endlich die "komische Alte" spielen kann

Vor allem auch die Operette hat es ihr so richtig angetan. „Und endlich bin ich in dem Alter, wo ich die komische Alte spielen kann. Das wollte ich schon mit 20 machen, weil das einfach die lässigsten Rollen sind. Du kommst auf die Bühne, meistens im zweiten, dritten Akt – geht sich super aus mit der Sendung – und räumst ab und hast gute Laune verbreitet, hast was Schönes gesungen und kannst wieder gehen.“

Im Sommer wird Scheitz in Weißenkirchen in „Von wegen Mariandl“, quasi der Vorgeschichte, wie sich der bekannte Heimatfilm entwickelt haben könnte, auf der Bühne stehen. „Das Stück an sich ist großartig.“ Die Operette wird sie auch noch mit „Friederike“ von Lehár, die „Csardasfürstin“, die „Polnische Hochzeit“, die nächsten zwei Jahre begleiten. „Operette ist etwas, das ich wieder für mich entdeckt habe. Leider für meinen Partner, der sich die Operette anhören muss und überhaupt nichts damit anfangen kann und ich höre das rauf und runter. Das musst du wollen“, lacht sie.

Wer aber in der Öffentlichkeit steht, muss leier oft auch mit Kritik umgehen. Scheitz moderierte 2017 den Lifeball, was nicht bei allen so gut ankam. "Wenn Kritik konstruktiv ist, ist sie immer gut. Und wenn sie sagen, es war ihnen zu viel, dann ist das ihr gutes Recht. Dafür stehe ich da oben und mache das auch. An sich bin ich eine, die immer versucht, das zu erfüllen, was vorgegeben ist. Was von mir erwartet wird als Leistung", so Scheitz.

"Ob es gefällt oder nicht, bin ich offen. Aber es stimmt, man ist dann sehr angreifbar."

Wie die „Dancing Stars“-Siegerin 2016 ihr Ballroom-Comeback erlebt hat und ob sie auf der Straße oft erkannt wird, sehen Sie im Video oben.