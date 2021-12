ORF-Moderatorin Takats heißt gar nicht wirklich Onka

Als Moderatorin des ORF-Service- und Konsumentenmagazins "konkret" (vertrat Münire Imam während der Karenz) und als Chefin vom Dienst ist Onka Takats bekannt.

In Erinnerung bleibt sie auch dank ihres klingenden Namens, der aber gar nicht so exotisch ist, wie er klingt. Und in Wirklichkeit heißt sie auch gar nicht so, wie sie jetzt der Kronenzeitung verriet.

"Ich bin die jüngste von vier Schwestern, und sie konnten alle meinen Namen Veronika nicht aussprechen. So kam dann Onka heraus, und das ist mir bis heute geblieben. Die einzige, die heute Veronika zu mir sagt, ist meine Mutter", erzählte die Moderatorin.