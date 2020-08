ORF-Moderatorin Birgit Fenderl musste ins Krankenhaus

Oje, das tat sicher weh. Eigentlich wollte ORF-Moderatorin Birgit Fenderl (49) ihren Urlaub in den Bergen genießen. Wandern in Lech am Arlberg und dann weiter am Großglockner stand am Programm.

Doch ihre Niere machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

"Statt See also OP .. nachdem der Urlaub mit einer Nierenkolik eingeläutet wurde und der Stein sich nicht rauswandern ließ und ich mürbe von dauernden Beschwerden, hab ich heute die Nerven verloren", postete sie auf Facebook.