Autsch! Wetter-Experte Marcus Wadsak hat sich verletzt

Ein Indianer kennt keinen Schmerz, ein Wetter-Experte schon gar nicht. Bei seiner Live-Moderation am vergangenen Samstag in ORF2 merkte man Marcus Wadsak überhaupt nicht an, dass er eigentlich verletzt ist.

Der Chef-Meteorologe hat sich nämlich ganz frisch eine Rippe gebrochen und das kann ganz schön lange sehr schmerzhaft sein. „Ein blöder Sturz beim Kitesurfen“, wie er dem KURIER erzählt.

Wadsak lebt ja bereits seit zehn Jahren mit seiner Lebensgefährtin, ATV-Moderatorin Sylvia Saringer, am Neusiedler See. Und genau da ist es auch passiert. „Ich bin quasi noch Anfänger. Ich surfe zwar seit ich 16 bin, wollte aber auch Kiten probieren, bevor ich 50 werde“, so Wadsak, der übrigens am 5. Oktober seinen Runden feiert.