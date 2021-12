Nastrovje! Operndiva Anna Netrebko hat einen Wein besungen

Dass Sopranistin Anna Netrebko eine Leidenschaft für alles hat, was mit Essen, Trinken, Kochen und Genießen zu tun hat, ist ja bekannt. Immerhin lässt sie ihre Fans via Instagram sehr oft an ihren Kochkünsten teilhaben. Vor einiger Zeit brachte sie auch ein eigenes Kochbuch heraus.

Und jetzt gibt's wieder etwas zum Genießen von der Operndiva. Gemeinsam mit Sonor Wines entwickelte sie zwei edle Tropfen der Sorten "Garganega" und "Nero D'Avola".