"Oper Burg Gars"-Intendant Clemens Unterreiner wird in "La Traviata" selbst singen

Ab 12. Juli 2025 wird in der Oper Burg Gars Verdis „La Traviata“ gegeben. Auch 2025 werden wieder das Regie-Duo Carolin Pienkos und Cornelius Obonya sowie Maestro Levente Török für die Opernproduktion verantwortlich zeichnen, das wurde am Donnerstag in der französischen Botschaft in Wien verkündet.

Sopranistin Hila Fahima übernimmt die Hauptrolle und für die letzten drei Vorstellungen wird Intendant Clemens Unterreiner persönlich in die Rolle des Giorgio schlüpfen.

"Der Wunsch des Publikums, mich auch in Gars in einer Opernrolle erleben zu können, war derart groß, dass ich mich dem natürlich nicht verschließen wollte", so Unterreiner. "Ich bekenne mich aber weiterhin zur seriösen Trennung zwischen Intendanz und aktiver künstlerischer Tätigkeit – bei der Premiere werde ich daher als Intendant für mein Publikum da sein und Backstage hinter meinem Ensemble stehen, aber an drei ausgewählten Abenden werde ich dann selbst meine Stimme erklingen lassen."