Mega-Überraschung: Clemens Unterreiner fand wertvolles Kunstwerk

Normalerweise singt er alte Meister, jetzt besitzt er sogar einen – und das ziemlich unerwartet. Bariton und „Oper Burg Gars“-Intendant Clemens Unterreiner brachte ein Altarbild, welches „im letzten Winkel“ im Familienbesitz schlummerte, in die ORF III-Sendung „Was schätzen Sie..?“.

Er wollte wissen, ob man das Gemälde in der nächsten Opern-Inszenierung eventuell als Outdoor-Requisite verwenden könnte oder ob es gar doch etwas wert ist. Und siehe da, es entpuppte sich nicht als netter Tand, sondern als ein neu entdecktes Meisterwerk des berühmten, österreichischen Spätbarock/Rokoko-Malers Martin Johann Schmidt (1718–1801), auch Kremser Schmidt genannt. Schätzwert 20.000 bis 30.000 Euro.

Wahrscheinlich ein privates Auftragswerk für eine kleine Kapelle. „Wenn man bedenkt, dass dieses Bild schon über 250 Jahre alt ist und was es schon Zeitgeschichtliches erlebt hat, da wird man ganz ehrfürchtig und dankbar“, so Unterreiner.

Es soll nun in einer Sonderausstellung der neuen KulturBURG in Gars am Kamp erstmals öffentlich präsentiert werden.