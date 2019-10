Musical mit Alfons Haider: Senioren können sich zum Casting melden

„Wir haben seit Jahren ein Thema – die Mehrheit der Menschen hat Falten und die Minderheit ohne Falten will uns sagen, was schön ist. Dagegen muss man etwas tun“, so Gabriele Graumann (die Geschäftsführerin des Kuratoriums Wiener Pensionisten-Wohnhäuser). Und wie jetzt etwas getan wird!

Für das Musical „Onkel Harry“ mit den Hauptdarstellern Alfons Haider und Peter Faerber werden via Castings bereits pensionierte sanges- und tanzbegeisterte Talente im Alter von 60 bis 100 gesucht. Und die werden dann von Vollprofis wie Elisabeth Engstler gecoacht. „Das Projekt hat mir von Anfang an wahnsinnig gefallen. Ich liebe ältere Menschen. Sie haben viel erlebt, viel Wissen angehäuft, man kann so wunderbar aus ihrer Erfahrung lernen“, meint Engstler beeindruckt.