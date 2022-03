Oma von Profitänzer Vadim Garbuzov aus dem Bombenhagel Charkivs gerettet

Eineinhalb Wochen musste Profitänzer Vadim Garbuzov (34), dreifacher Sieger der "Dancing Stars" (ORF) und aktuell mit Schauspielerin Sarah Mangione im Rennen bei "Let’s Dance" (RTL) um seine Oma Ludmilla (83) zittern.

Denn seine geliebte "Babusya" (ukrainisch für Großmutter) war im Osten der Ukraine in der von den Russen bombardierten Stadt Charkiv eingekesselt und hatte sich, wie einst 1942 vor den Nazis, in einem Bunker versteckt. Nun ist sie nach einer wahren Odyssee endlich bei Vadims zweiter Oma, Larissa (ebenfalls 83), in Wien gelandet.

So lief die abenteuerliche Flucht: "Zuerst mussten wir einen Fahrer finden, der Benzin hatte und einen drohenden Beschuss riskierte, um sie zum Bahnhof zu bringen. Dann ging es 20 Stunden mit dem Zug nach Lemberg, wo wir sie von Freunden abholen und zehn Stunden im Zug nach Wien begleiten ließen", erzählte der erleichterte Garbuzov gegenüber RTL.