Oliver Pocher witzelt: Kärnten wäre perfekt, wenn die Frauen treu wären

Nach seinem Besuch des Wiener Opernballs ist der deutsche Comedian Oliver Pocher wieder in Österreich. Am Wochenende ist er mit seiner Show "Der Liebeskasper" in Klagenfurt, der Heimat seiner Ex Amira, aufgetreten.

Und wieder mal konnte er sich eine Spitze gegen sie nicht verkneifen. Via Instagram ließ er seine Fans wissen, wie schön es hier am Wörterhsee sei. "Bin ja das eine oder andere Mal hier mit Amira gewesen und ich muss wirklich sagen, gerade an so einem Tag wie heute, 25 Grad, der Sommer voll am Laufen, was für ein schönes Land."