Ö3-Moderator Robert Kratky will als Statist in Hader-Film mitspielen

Für den Film "Andrea lässt sich scheiden" von Josef Hader werden Komparsen gesucht. Und da ist jetzt auch eine prominente Bewerbung eingetrudelt. Ö3-Muntermachter Robert Kratky (48) will mitspielen und postete in seinen Instagram-Stories auch gleich das E-Mail, das er abgeschickt hat, als Beweis.

"Ich bin sehr gespannt, ob das was wird, weil ich hab ja schon Erfahrung als Statist. Ich war einmal bei den Salzburger Festspielen auf der Bühne in einer gar nicht so kleinen Rolle", erzählte er.

Das ist aber schon eine Weile her. Denn das Foto, das er dazustellte, versah er mit der Jahreszahl 1985.

Im neuen Hader-Film werden Statisten gesucht, die auf der Straße spazieren, im Gasthaus sitzen oder auf der Polizeistation im Hintergrund zu sehen sind. Besonders dringend werden noch Komparsen im Alter von 40 bis 70 Jahren gesucht für eine Szene im Tanzlokal.

Na, da würde der 48-jährige Robert Kratky ja perfekt ins Bild passen.