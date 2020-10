Ö3-Moderator Robert Kratky sorgt mit Oben-ohne-Foto für Gesprächsstoff

Großen Zuspruch erhielt er da von seiner Community, nicht aber in diversen Internetforen. So berichtete zum Beispiel "krone.at" darüber - und so manche User-Meinung hat es da echt in sich.

Während Kratky sich für 400 "irrsinnig liebe und positive" Meldungen bedankte, wollte er aber "auch das Gegengewicht präsentieren" und zeigt in seiner Insta-Story Kommentare aus dem Online-Forum der Zeitung.

So las er etwa Wortmeldungen vor, wie "Abgenommen hätte er ja, aber er sollte dringend etwas mit seinem Gesicht machen" oder "Boah immer diese Selbstdarsteller in der Midlife-Crisis. Kann er sich nicht einfach mit der Marlboro aufs Klo setzen und seine Midlife-Crisis runterspülen? Es juckt doch wirklich keine Seele, ob der schiache Lackl jetzt weniger blad ist?"

Als ihm dann auch noch ein User vorwarf, "weniger Muskeln als mein Enkerl" zu haben, meinte der Muntermacher der Nation lachend: "Also jetzt reicht's, ich geh mal trainieren."