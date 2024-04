Nostalgische Rückkehr: Was Peter Kraus wieder im "Schwarzen Rössl" macht

Vor mittlerweile 63 Jahren wurde der Franz-Antel-Film "Im schwarzen Rössl" in St. Wolfgang gedreht. Mittendrin: Peter Kraus (85) als fescher Gustl. Schon damals spielte er einen Rock 'n' Roll-Sänger und brachte die Mädchenherzen zum Schmelzen.

Und jetzt kehrt er wieder an diesen Ort zurück, denn das "Schwarze Rössl" wird am 25. April neu eröffnet. Die Hotelbesitzer Benita und Mathias Hinterberger haben das Haus in ein Retro-Boutique-Hotel verwandelt. Und Peter Kraus wird dort gemeinsam mit dem Electro-Swing-Musiker Harvey Miller die Bühne rocken.