Nix mit Tüll und Tränen: So schön ist Plus Size

"Für mich war es wichtig, dass ich mich einmal annehme im Ist-Zustand, damit ich mein Leben genießen kann und dass ich nicht so ein Mangel- und Stressgefühl als tägliche Hauptemotion habe - das war nämlich jahrelang so. Und immer dieses ewige Vergleichen! Du brauchst nur zehn Minuten auf Instagram sein und könntest vor Komplexen vergehen mit den ganzen Fotos. Und das macht mir einfach keine Freude mehr", so Diem, die derzeit an ihrem Kabarett-Programm schreibt. "Zum Thema: Wieviel Frau darf’s denn sein? Zum Thema Kurven, Diäten, Ernährung und auch das moderne Onlinedating, also Partner finden über Parship oder Tinder. Love to go. Dass man sich als ersten Kennenlernensatz quasi nur mehr körperliche Vorlieben schreibt und dass das schon salonfähig wurde. Die Premiere ist am 4. Februar im CasaNova in Wien."