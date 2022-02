Nik P.: Dreimal geimpft und trotzdem zum zweiten Mal an Corona erkrankt

"Es ist uns nicht gut gegangen, weil wir das Virus gerade in einer Zeit in uns hatten, wo man noch nicht viel wusste. Es war die erste Lockdown-Woche in Österreich. Man hat die Bilder aus Italien gesehen, wie die Menschen oder die Verstorbenen dort mit dem Militärtransport zur Bestattung geführt werden. Du sitzt daheim, siehst die Bilder und weißt, du hast das Virus in dir, hast keine Ahnung, wie das ausgehen wird", erzählte er im Juni gegenüber dem KURIER.

Die Symptome seien ähnlich wie bei der ersten Infektion. "Nur Fieber habe ich keines", erzählte er der Gratiszeitung "Heute".