Schlagerstar Nik P. über sein neues Album, seine Covid-Erkrankung und Heiratspläne

„Es ist uns nicht gut gegangen, weil wir das Virus gerade in einer Zeit in uns hatten, wo man noch nicht viel wusste. Es war die erste Lockdown-Woche in Österreich. Man hat die Bilder aus Italien gesehen, wie die Menschen oder die Verstorbenen dort mit dem Militärtransport zur Bestattung geführt werden. Du sitzt daheim, siehst die Bilder und weißt, du hast das Virus in dir, hast keine Ahnung, wie das ausgehen wird.“

Es ging gut aus, beide sind wieder genesen.

„Es ist ein Virus, das messbar ist, das hier ist, das keine Erfindung ist, das die ganze Welt in Atem hält und uns alle beeinträchtigt in unserem Schaffen und Tun. Wenn wir nicht gemeinsam daran arbeiten, dass wir es wieder wegkriegen, werden wir es nie wieder wegkriegen. Und ich persönlich glaube, der einzige Weg, dieses Virus in den Griff zu kriegen, ist über eine Impfung.“

Auf die Frage, ob er jetzt vielleicht ans Heiraten denkt, meint er schmunzelnd: „Ich halte es da mit einem James-Bond-Film: ,Sag niemals nie.’ Aber schauen wir mal. Momentan ist es kein Thema – aber wie gesagt: Sag niemals nie.“