Niederösterreich-Empfang in Kitzbühel mit Polizeieinsatz

"Ausg’steckt is", hieß es am Donnerstagabend wieder in Kitzbühel. Denn Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner lud in den Kitzhof zum traditionellen Heurigen im Rahmen des Hahnenkammrennens. Pandemiebedingt fand dieser 2020 zum letzten Mal statt – und auch im Vorjahr setzte man noch einmal aus.

Dass heuer wieder zum Empfang geladen wird, sorgte im Vorfeld schon für einige Diskussionen. Denn die SPÖ NÖ kritisierte die Veranstaltung aufgrund der Teuerung stark und brachte eine Anfrage beim Landtag ein.

Vonseiten des Landes Niederösterreich heißt es, dass die Veranstaltung einen "enormen Werbewert" habe und dieser die Kosten um ein Vielfaches übersteige.

Und noch einen Vorfall gab’s – Olympiasieger Matthias Mayer fiel unangenehm auf und wurde dann sogar von der Polizei vom Fest entfernt.

