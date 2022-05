Niederländische Prinzessin besucht Wien und hat Überraschung im Gepäck

Ihr jüngstes Werk ist auch Anlass für die Wien-Visite. Mit Co-Autorin Lotte Stegemann präsentierte Laurentien nun im Deck 50 des Naturhistorischen Museums "Animals in Danger" (Tiere in Gefahr). Die Lesung knüpft auch an den Forschungsschwerpunkt "Wildlife Crime und Artenschutz" an, für den sich die Prinzessin ebenso engagiert.

Im Anschluss gab’s noch einen Workshop für Kinder zum Thema "Schutz von Wildtieren".