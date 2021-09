Neues Paar: ORF-Moderatorin liebt Ex-Beachvolleyballer

Bei der Premiere des Circus Louis Knie in Wien überraschte ein Promi-Paar dann doch so einige. ZiB-Moderatorin Amira Awad-Grabner kam in Begleitung von Ex-Beachvolleyballer Nik Berger. "Ja, wir sind glücklich und das darf man auch in der Öffentlichkeit zeigen", sagte Awad-Grabner der Ubahnzeitung "Heute".

Die beiden sind erst seit Kurzem zusammen, da sie noch nicht lange von ihren jeweiligen Ex-Ehepartnern geschieden sind.

Seit September 2020 verstärkt Amira Awad-Grabner das Moderatoren-Team der "Zeit im Bild". Sie moderiert den "ZiB Flash" und die ZiB 18". Davor war sie "News"-Moderatorin bei Puls4 und arbeitete in der ORF-Außenpolitikredaktion.