Was für ein Zirkus! Clowns, Akrobaten VIPs und ein neues Paar

Manege frei, heißt es ab nun wieder in Wien, denn der Circus Louis Knie hat bei der Donaumarina in Wien sein Zelt aufgestellt. Am Mittwochabend wurde zur exklusiven Galapremiere geladen und eine Pferdedressur-Show von Louis Knie junior gezeigt und beim sogenannten "Todesrad" stockte einigen Zuschauern wohl kurz einmal der Atem.

Unter die VIPs mischte sich auch Model Patricia Kaiser, die mit ihrem Freund Markus Selikovsky zum ersten Mal öffentlich auftrat.