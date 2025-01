Neuer Job für Simone Lugner - und wie es nach der Morddrohung weiter geht

Das neue Jahr beginnt für Simone Lugner mit einem neuen Job. Laut Ubahnzeitung "Heute" wird sie ab dem 11. Jänner Radiomoderatorin. Lugner wird ein wöchentliches Talkformat namens "Power People" hosten.

"Ich bin zwei Stunden live und kann ein paar von meinen Musikgeschmäckern unterbringen, ein paar von meinen Songs, die ich gerne höre. Ich hab jedesmal einen Gast, weil es geht in der Sendung ja nicht um mich, sondern um jemand anderen. Das kann aus allen Bereichen sein. Jemand, der ein Unternehmen gegründet hat zum Beispiel oder ein Sänger, jemand, der einen Verein hat, also jeder, der ein Herzensprojekt hat und auch den Mut hat, das umzusetzen und in die Welt tragen will", bestätigt Simone Lugner dem KURIER.