Neue Liebe und neue Platte für Mr. Minisex Rudi Nemeczek

Erstens: Das 1994 produzierte und seither verschollene Solo-Album, auf dem sich neben Songs mit Texten von Erfolgsautor Wolf Haas oder Szene-Urgestein Heli Deinboek auch ein Liebeslied mit unscheinbarem Titel („Stille Konsequenz“) findet. Und zweitens: Die Frau, auf die er dieses Lied schrieb, und die er 2018 zufällig bei einer Ausstellung wiedertraf. Diesmal allerdings unter „geänderten Bedingungen – wir waren nämlich beide frei“. Also nicht so wie damals, als die Beziehung, so Nemeczek, „nicht lebbar war“.