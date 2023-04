Neue Liebe für Kicker-Legende Andy Ogris

Andy Ogris (58) ist nicht nur allen Fußballfans ein Begriff - er war einst wohl der schnellste Rechtsaußen der Austria (er wurde auch in deren Jahrhundertelf gewählt), auch Dancing-Stars-Fans wissen, dass er nicht nur am Rasen, sondern auch am glatten Tanzparkett - wenn auch hauptsächlich mit seinen Schmähs - performen kann.