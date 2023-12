Naschenweng-Dirndl und Opus-Gitarre kommen unter den Hammer

"Ungewohnt für mich, so viel Stoff", lachte Schlagersängerin Melissa Naschenweng beim "Aufsteirern" im Herbst 2023 in Graz. Sonst tritt die Musikerin ja eher in der pinken, kurzen Lederhose auf, damals trug sie aber ein maßgeschneidertes steirisches Dirndl.

Und wer das jetzt sein Eigen nennen möchte, hat gute Chancen, denn es wird für die Aktion "Licht ins Dunkel" versteigert. Der Rufpreis liegt bei 360 Euro.