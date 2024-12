Nackte Tatsachen in der Punschhütte: Musiker Paul Pizzera zieht für Charity blank

Beim Charity-Punsch für den Verein "ZUKI - Zukunft für Kinder" dampfte es nicht nur in den Punschhäferln. Denn Musiker Paul Pizzera hatte sich von Obfrau Claudia Stöckl brav zum karitativen Dienst einteilen lassen, betrat die Hütte am Wiener Graben und riss sich den Pullover vom Leib. "Es ist zu heiß hier drinnen", rief er noch aus, bevor er sich die Schürze um den nackten Oberkörper band und zum Ausschenken begann.

Diese publikumswirksame Aktion hat aber seinen Zweck erfüllt und zog viele Besucherinnen und Besucher an, die dann auch fleißig spendeten. "Es ist so wichtig, dass Menschlichkeit und Nächstenliebe wieder in die Mitte segeln. Ich finde es toll, was Claudia und ihre großartigen Helferinnen und Helfer machen", so Pizzera.