Was Paul Pizzera gerne von einem Heinzelmännchen erledigen lassen würde

Synchronisiert werden einige der Wiener Heinzels von Hilde Dalik (Ila), Michael Ostrowski (Horik), Cesár Sampson (Gulfi) und Paul Pizzera (Bo). "Für mich war es das erste Mal, dass ich synchronisiert habe. Im Vergleich zum Schauspiel ist es näher an der Musik", so Sampson zum KURIER.

Denn der Film "Die Heinzels – Neue Mützen, neue Mission" kommt jetzt in die Kinos. Und da treffen die "braven" Heinzels aus Köln auf die eher rebellische Gang aus Wien.

Was wäre, wenn es kleine Wesen unter uns geben würde, die uns die eine oder andere lästige Aufgabe abnehmen könnten oder auch einfach für kleine Überraschungen sorgen? Richtig, es geht um die Heinzelmännchen – und natürlich auch Heinzelmädchen.

Auch für Paul Pizzera war die Synchronisation eine Premiere. "Es ist schön, dass man dem eine persönliche Nuance verleihen darf. Ich konnte mich sehr gut mit dem verträumten und nicht ganz selbstsicheren Bo identifizieren. Es ist eine schöne Alternative zum normalen Brotverdienst."

Die Vorteile davon hat auch Schauspielerin Hilde Dalik erkannt. "Man muss weder in die Maske gehen, noch in die Garderobe und kann trotzdem eine Figur spielen, die all das hat. Für mich war es das erste Mal und ein großer Spaß."

Michael Ostrowski hat schon das eine oder andere Hörspiel eingesprochen und deshalb schon Erfahrung. "Ich hab immer alles, was auf einer Tonebene passiert, als super Arbeit gesehen. Ich hab auch ein Hörspiel auf FM4 gemacht. Vorbilder wie Gerhard Polt haben alles auf Tonebene gemacht. Ich hab mich immer schon sehr stark damit identifiziert, dass man über Stimme etwas entstehen lässt."