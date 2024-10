Diese Berufswünsche hatte Musiker Paul Pizzera als Kind

Womit man früher quer durch die ganze Schulklasse getingelt ist, gibt's jetzt auch für Erwachsene: das Freundschaftsbuch. Genauer gesagt haben die Ö3-Moderatoren Gabi Hiller und Philipp Hansa gemeinsam mit Musiker Paul Pizzera das "Hawi Alonso! Das unschlagbare Freundschaftsbuch" (in Anlehnung an ihren Podcast "Hawi d'Ehre) gestaltet (Ueberreuter, 25 Euro).

Pizzera kann sich noch gut an sein Büchlein erinnern, das er zu Schulzeiten hatte. "Das war so ein rostfarbenes Freundschaftsbuch. Ich wollte Schauspieler, Skispringer oder Fußballer werden. Und ich musste mich sehr überwinden, es den Mädels zu geben, auf die ich gestanden bin."

Eher schlechte Erfahrungen mit dem Stammbuch hat Ö3-Stimme Philipp Hansa gemacht. "Ich habe ein Trauma, das ich mit diesem Buch ausmerzen will. Einmal habe ich von einem Kicker-Kollegen ein Freundschaftsbuch bekommen und mich unfassbar darüber gefreut, und kurz darauf hat er erwähnt, dass das für meinen Bruder ist und ich es nur mitnehmen soll. Das war ein satter Schlag in die Eier."

Und bei Gabi Hiller hieß es bei ihren Einträgen sicher nicht: "Was liegt, das pickt". Denn "ich glaube, ich habe mich in mein Freundschaftsbuch selbst am öftesten eingetragen. Das verändert sich ja - einmal steht man auf die Spice Girls, dann wieder auf die Backstreet Boys. Meine Freundinnen haben ihre Einträge auch immer wieder durchgestrichen, der Schwarm ändert sich ja wöchentlich."