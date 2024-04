Nachts in der Nationalbibliothek

Rund 200 Gäste kamen jetzt in den Genuss eines ganz besonderen Abends, denn Generaldirektorin Johanna Rachinger lud zum noblen Fundraising-Dinner in den Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek. Der Reinerlös der Veranstaltung kommt übrigens der Restaurierung und Konservierung von wertvollen Büchern zugute und sichert somit langfristig das kulturelle Erbe für zukünftige Generationen.

„Unsere Aufgaben sind vielfältig, eine davon ist die Erhaltung des uns anvertrauten kulturellen Erbes in Verantwortung für spätere Generationen, so wie die Generationen vor uns das auch für uns gemacht haben“, so die Generaldirektorin.