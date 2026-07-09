Nach Quotenerfolg: Melissa Naschenweng dreht wieder für den ORF

Besser könnte es momentan für den Kärntner Schlagerstar Melissa Naschenweng nicht laufen. Erst kürzlich durfte sie ihre eigene Wachsfigur im Wiener Madame Tussauds enthüllen und schon steht das nächste große Highlight an.

Bis zu 563.000 und durchschnittlich 524.000 (endgültige Gewichtung) bei 23 Prozent Marktanteil (12+) wollten es sich am Karsamstag, dem 4. April 2026, in ORF 1 nicht entgehen lassen, als Melissa Naschenweng in „Herzklang – Zurück zu mir“ (weiterhin auf ORF ON verfügbar) in ihre erste Film-Hauptrolle schlüpfte.

Und jetzt dreht sie erneut für den ORF - nämlich die Fortsetzung. Mit dabei sind erneut Katharina Pichler, Ferdinand Seebacher, Michael Steinocher, Christina Cervenka und Martin Muliar.

Kleiner Ausblick: Melanie (Melissa Naschenweng) konnte ja einen Song zum Hit machen und hat sich schwer verliebt. Also, alles scheint eitel Wonne zu sein, aber der „Gegendwind“ lässt natürlich nicht auf sich warten. Ein schwerer Sturm in Oberanger gefährdet die Lebensgrundlage zahlreicher Agrarwirte, Mellis Plattenlabel sitzt ihr wegen eines neuen Songs im Nacken – und als wäre das nicht genug, verhält sich plötzlich auch noch Ben (Ferdinand Seebacher) seltsam, nachdem er Nachrichten von einer anderen, ihm scheinbar nahestehenden, Frau erhalten hat. Also Herzschmerz garantiert!