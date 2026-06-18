Bei Wachsfigur-Enthüllung wurde Melissa Naschenweng emotional

Am Donnerstagabend stand für die Sängerin Melissa Naschenweng (35) etwas ganz Besonderes auf dem Programm. Ihr Alter Ego aus Wachs wurde im Madame Tussauds im Wiener Prater enthüllt. Um die Figur auch lebensecht zu gestalten, wurde Naschenweng drei Stunden lang vermessen. Das sei ihr nicht besonders leicht gefallen, da sie es aber gerne gemacht hat, sie die Zeit nur so verflogen.

"Es ist so unglaublich, dass ich heute hier stehen darf", freute sie sich riesig über diese große Ehre und vergoss dabei sogar ein paar Tränen. Wenn sie mit jemandem aus dem Madame Tussauds Party machen könnte, dann wäre das Skilegende Hermann Maier. "Der hat mich immer schon inspiriert schon als kleines Mädel, das ist so ein Steh-auf-Manderl gewesen. Und ich hab gehört, er kann gut Party machen", lachte sie.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier Sängerin Melissa Naschenweng (li.) mit ihrer Wachsfigur.

Und ihr Rat an alle: "Ich kann nur alle ermutigen, traut euch, große Träume zu haben, denn mit viel Geduld und viel Fleiß ist alles möglich." Das würde sie übrigens auch der kleinen Melissa sagen, wie Naschenweng dem KURIER erzählte. "Ich würde sie einfach ganz fest drücken und ihr sagen, dass sie auf ihrem Weg genauso viel geben soll und dass sich jede Träne und jeder Fleiß auszahlt. Oft einmal musst du Hürden überwinden und dass man sich niemals von jemandem sagen lässt, was man zu tun hat." Obwohl sie es nur schwer aushält, mehr als zwei Tage lang nichts zu tun, wollte sie an diesem Abend noch nicht an weitere Projekte denken.