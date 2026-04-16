Melissa Naschenweng kann es nicht fassen: "Schönste Auszeichnung"

Und jetzt wird ihr eine große Ehre zuteil. Sie bekommt nämlich ihre eigene Wachsfigur im Wiener Madame Tussauds. Es wird schon fleißig daran gebastelt.

Schlagerstar Melissa Naschenweng ist ja derzeit wirklich in aller Munde. Nicht nur auf der Bühne, sondern auch mit ihrem TV-Projekt "Herzklang – Zurück zu mir" hat sie begeistert.

"Als ich die Nachricht bekommen habe, war ich ehrlich gesagt erst einmal sprachlos. Damit rechnet man ja nicht - dass ausgerechnet ich, die Melissa aus dem Lesachtal, eines Tages bei Madame Tussauds verewigt werde", kann sie es gar nicht fassen.

"Das ist für mich eine riesige Ehre und wahrscheinlich die schönste Auszeichnung, die ich je erhalten habe. In diesem Moment sind mir sofort all die Menschen eingefallen, die mich auf meinem Weg begleitet und unterstützt haben. Ohne sie wäre dieser Traum nie Wirklichkeit geworden."

"Sie ist eine der größten modernen Schlagerstars in unserem Land – bodenständig, immens populär und immer Fan-nah. Dies spiegelte sich auch in unserer internen Besucherumfrage wider, bei der sie auf den vordersten Plätzen zu finden war", so Lukas Rauscher, Pressesprecher aus dem Madame Tussauds Wien.

"Von dem Moment, als wir angefangen haben mit Melissa zu arbeiten, haben wir gespürt, wie sehr sich auch Melissa über diese Auszeichnung freut. Wir können es kaum erwarten, die Figur fertigzustellen und sie bald unseren Besuchern vorzustellen."