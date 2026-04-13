Melissa Naschenweng muss zu Fuß zu ihrem Konzert gehen

Am Wochenende spielte die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng ein Konzert in Leipzig. Dass sie das aber auch pünktlich starten konnte, war nicht immer so klar.

Denn der Anfahrtsweg hatte es in sich. "Das ist der Albtraum jedes Musiker", soll Naschenweng geschrieben haben, wie die Plattform schlager.de schreibt, die sich auf Naschenwengs Instagram-Storys (nicht mehr abrufbar) beruft.