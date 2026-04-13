Melissa Naschenweng muss zu Fuß zu ihrem Konzert gehen
Am Wochenende spielte die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng ein Konzert in Leipzig. Dass sie das aber auch pünktlich starten konnte, war nicht immer so klar.
Denn der Anfahrtsweg hatte es in sich. "Das ist der Albtraum jedes Musiker", soll Naschenweng geschrieben haben, wie die Plattform schlager.de schreibt, die sich auf Naschenwengs Instagram-Storys (nicht mehr abrufbar) beruft.
Das Problem war nämlich, dass zur gleichen Zeit das Match RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach stattfand und es deshalb staute. "Da glaubt man, man ist früh genug dran und dann kommt ein Fußballspiel in die Quere. Ich bin noch nicht umgezogen, noch nicht verkabelt und wir kommen keinen Millimeter vom Fleck", so Naschenweng schon leicht verzweifelt.
Schnell hatte Melissa aber eine Lösung parat und stieg kurzerhand gemeinsam mit ihrem Techniker aus dem Auto aus und legte die letzten Meter bis zur Location zu Fuß zurück, damit das Konzert pünktlich starten konnte.
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