Nach Gewalterfahrung im Urlaub: Ö3-Moderatorin Elke Rock erstattet Anzeige

Vor einigen Tagen wandte sich Ö3-Moderatorin Elke Rock via Instagram an ihre Fans, um eine schockierende und beklemmende Geschichte aus ihrem Italien-Urlaub zu erzählen. Als der Geräuschpegel eines streitenden Pärchens im Nachbarzimmer nicht mehr erträglich war, klopfte sie dort an die Tür, mit der Bitte etwas leiser zu sein. Als der betrunkene Mann öffnete, brüllte er Rock an und würgte sie.

Nach dieser schrecklichen Erfahrung habe sie lange überlegt, was sie tun soll. "Ich habe mich aber dann dafür entschieden, Anzeige zu erstatten und mir rechtliche Unterstützung zu holen und die Angelegenheit an meinen Anwalt zu übergeben", schreibt sie auf Instagram.