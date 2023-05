Gewürgt und angebrüllt: Ö3-Moderatorin Elke Rock erlebte Gewalt im Urlaub

Als sie dann die Nachtportierin ruft, dreht die Lebensgefährtin des gewalttätigen Mannes die Geschichte völlig um. "Sie behauptet, ich sei ihren Freund/Mann/Lebensgefährten aggressiv angegangen. Ich hätte geschrien und an deren Türe getobt und er wäre dadurch in Rage geraten."

Das Hotelpersonal glaubte aber Elke Rock und setzte das Paar am nächsten Morgen sofort vor die Türe. Der Schock sitze bei ihr aber dennoch tief und sie werde sich professionelle Hilfe in psychologischer Form und in Form eines Selbstverteidigungskurses holen, um in Zukunft nicht mehr wehrlos zu sein.