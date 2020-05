Muttertag: Promis wie Proll, Swarovski und Co. zeigen ihre Mamas her

"Liebe Mama, du bist nicht nur die beste Mama die es gibt, sondern auch meine allerbeste Freundin die ich hab. In guten und in schlechten Zeiten bist du für uns alle da!", so gratulierte zum Beispiel Sängerin Virginia Ernst ihrer Mama zum Muttertag.

Aber auch zahlreiche andere heimische Promis posten via Instagram, Facebook und Co. liebevolle Worte an ihre Mütter.