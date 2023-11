Musiker Otto Jaus ergatterte Musicalrolle: Er wird zum Judas

"Es war schon immer ein Traum von mir, in dem Musical einmal eine der Hauptrollen zu spielen", meinte Jaus freudig zum KURIER. Nun sei er schon voll in der Vorbereitung: "Stimmbildung, hineinfühlen und reinlesen in die Geschichte."

Seine Projekte mit Paul Pizzera möchte er aber dennoch nicht missen. "Wenn es geht, werden wir mit dem Rollator noch gemeinsam auf der Bühne stehen. Ich hab den Paul so lieb."