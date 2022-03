Musicalstars und die Liebe: Wen sie lieben und wie sie lieben

"Ich fühle mich wie eine Prinzessin", seufzt Sängerin Missy May verträumt, als sie in ihrem flammend-roten Tüllkleid posiert. Für das Konzert-Spektakel "Musicalstars im Steinbruch – The Grand Show" (26. und 27. August 2022 im Steinbruch St. Margarethen) entwarf Designer Niko Niko pompöse Kostüme.

"Ich habe mich von den Shows in Las Vegas inspirieren lassen, geschaut, was die Leute beim Denver-Clan tragen und auch die großen Stars wie Jennifer Lopez und Beyoncé", erzählt der Modeschöpfer dem KURIER. Da das Motto des Konzerts "Die Kraft der Liebe" ist, gibt es natürlich viele Kleider in Rot.

Und dass man mit Liebe beinahe alle Hürden meistern kann, wissen auch die Musicalstars. "Ich glaube, mit Liebe überwindet man alles – Schmerzen, Trauer. Ich habe ja eine Tochter (Isabella Rose, Anm.), die gerade zwei geworden ist. Die Kleine macht mich verrückt. Sie macht mich fröhlich, sie macht mich traurig, weil ich sie einfach nur liebe", sagt Musicalstar Ana Milva Gomes.