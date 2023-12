Musicalstar Uwe Kröger reflektiert über bisheriges Leben: "Ich bin ein Überlebenskünstler"

Vom "Tod" in "Elisabeth" über den "Conférencier" in "Cabaret" bis hin zu "Maxim de Winter" in "Rebecca" – der deutsche Musicalstar Uwe Kröger war bereits in unzähligen Rollen zu sehen. Anlässlich seines 59. Geburtstags am Montag gestaltete er die Solo-Show "Ich bin was ich bin – From Broadway to Hollywood" und führte sie im Theater Akzent in Wien auf.

Heute, Dienstag, ist sie auch im VAZ St. Pölten (NÖ) zu sehen. „Es ist ein ganz intimer Abend mit mir. Der Abend ist entstanden, weil ich einfach ein kleines Update geben möchte, mit zwinkerndem Auge. Es gibt einen Pianisten, Einspielungen und ich werde auch ein paar Anekdoten erzählen“, verrät Kröger dem KURIER.

➤ Lesen Sie hier mehr: Uwe Kröger über sein hartes Corona-Jahr, den Verlust der Mama und sein neues Engagement

Eine Lieblingsrolle hatte er in seiner bisherigen Karriere übrigens nicht, obwohl es da doch eine Figur gibt, die für ihn ganz besonders ist. "Ich glaube, es gibt eine geheime Lieblingsrolle – liegt aber sicherlich auch an der Thematik. Das ist ,La Cage aux Folles‘ (Kröger spielte Zaza – Anm. d. Red.). Das ist einfach eine Rolle, wo es um Gleichheit und Respekt und so wundervolle Themen geht, die heute wichtig und leider noch immer ein Thema sind."